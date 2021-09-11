Лавров назвал слова Зеленского о войне с Россией «отголосками КВН»

Слова украинского президента Владимира Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают какого-то внимания, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Вижу отголоски КВН

Выступая на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021», он назвал очередное заявление Киева «огульным» и напомнил, что Москва привыкла к высказываниям украинских политиков, «проникнутым русофобией насквозь». «Но я вижу здесь еще отголоски КВН. Может, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось», — сравнил он.

Если народ (украинцы — прим. «Ленты.ру») имеет таких лидеров, которых он достоин, то эта пословица в данном случае не работает Сергей Лавров О словах Владимира Зеленского о возможности войны с Россией

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Министр напомнил, что Зеленский пришел к власти «под другими лозунгами», его поддержали на востоке страны. Теперь, по словам Лаврова, Киев заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию. Он также вспомнил слова Зеленского о том, что он хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания в ходе текущего президентского срока, а затем «поехать отдыхать». По словам Лаврова, все видят, как украинский лидер «выполняет» обещания: все его действия направлены на подрыв положений минских договоренностей.

Позиция Москвы

Глава российского МИД напомнил, что Москва, как и прежде, готова к восстановлению контактов и нормальных отношений в Киевом. «Украинский народ нам является очень близким, братским», — подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявление Киева о возможности войны с Россией Кремль воспринял «с сожалением». «Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — ответил он «Коммерсант FM» на вопрос о том, видят ли в Москве такой исход событий.

Ничего по сути, сплошной постмодерн Мария Захарова О том, что в словах Владимира Зеленского нет смысла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления Зеленского «становятся все более оторванными от реальности». Она отметила, что это набор «агрессивно-обвинительных слов и клише». Фразы не связаны единой логикой, словосочетания не показывают никакого концептуального подхода, добавила дипломат. «Поверхностная обрывочная реакция», — добавила она.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление Зеленского подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников добавил, что война между соседними странами возможна только в случае провокации Киева.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне событий 2014 года, когда после государственного переворота Донбасс захотел самостоятельности, а Крым вернулся в состав России. Украинские политики часто обвиняют Россию во вмешательстве в дела государства. В 2015 году Верховная Рада Украины официально назвала Россию агрессором. В Москве подчеркивают, что Украина переживает внутриполитический кризис.

Война с Россией

О возможности полномасштабной войны между Украиной и Россией Зеленский рассказал на полях форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве. На вопрос модератора о вероятности боевых действий украинский глава допустил такую возможность. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что между двумя государствами уже идет война — информационная. По его словам, медиаполе России сегодня проявляет «неуважение к самостоятельности Украины».

Отношение украинского народа к русским после этого сломалось Владимир Зеленский О неуважении России к самостоятельности Украины

Говоря о президенте России Владимире Путине Зеленский отметил, что у него «не хватает времени думать о нем». «Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться», — добавил он.

