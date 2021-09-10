Захарова отреагировала на заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией

Мария Захарова заявила, что слова Зеленского о войне с Россией — «сплошной постмодерн»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией.

Захарова процитировала Зеленского и отметила, что его заявления «становятся все более оторванными от реальности». «Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция», — продолжила она.

Представитель МИД считает, что Зеленский высказал «набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише». «Ничего по сути, сплошной постмодерн», — добавила Захарова.

Раннее, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, Зеленский сказал, что сегодня существует вероятность полномасштабной войны с Россией. Это обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами из-за «агрессивных» действий Кремля, считает он. Украинский лидер добавил, что война станет самой большой ошибкой России.