Лавров услышал в заявлениях Зеленского «отголоски КВН»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021». Прямую трансляцию мероприятия ведет RT.

По словам главы МИД, в высказываниях главы республики он услышал «отголоски КВН».

«Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», — отметил дипломат.

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10 сентября в ходе проходящего в Киеве форума YES Brainstorming Зеленский рассказал о вероятной полномасштабной войне с Россией. По его мнению, это обусловлено пропастью между народами двух стран, образовавшейся ввиду «агрессивных» действий Кремля. При этом президент подчеркнул, что вооруженное столкновение государств станет самой большой ошибкой Москвы.

Украинский лидер также заявил, что хотел бы предметной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой он попробует «заставить» Россию говорить о «деоккупации» Крыма и Донбасса.

Ранее Владимир Зеленский возглавлял украинскую команду КВН «Квартал-95», которая в конце 1990-х годов появилась в городе Кривой Рог. В 2003 году на ее базе была создана одноименная компания, которая занималась производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. До победы на выборах в 2019 году Зеленский также занимал должность художественного руководителя студии.