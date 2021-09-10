Зеленский сообщил о потере «человечности» и «чувства реальности»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как пребывание на посту главы государства повлияло на его психологическое состояние. Об этом глава республики высказался на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming, пишет портал «Страна.ua».

Он сообщил, что иногда задумывается о потере важных личностных качеств. «Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты теряешь человечность, чувство реальности», — объяснил Зеленский. По его словам, чтобы не лишиться этих вещей, нужно «выходить на улицу и общаться с людьми».

При этом президент подчеркнул, что, несмотря на подобные изменения внутри себя, он не сожалеет о решении занять должность главы государства.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о своем втором сроке. Украинский лидер заявил, что это предстоит решить народу Украины, а сам он предпочел бы «выполнить все, что обещал, в один срок» и «поехать отдыхать».