Кучма усомнился в конструктивности встречи Зеленского и Путина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина может пройти «на разных языках». Об этом второй президент Украины Леонид Кучма заявил во время проходящего в Киеве форума YES Brainstorming, пишет портал «Гордон».

Бывший украинский лидер усомнился в потенциальной конструктивности диалога глав двух государств и назвал их встречу «сложной со всех точек зрения». «Допустим, наш президент будет разговаривать с Путиным на русском языке, но я не знаю, на каком языке будет говорить Путин. Имею в виду, будет ли он идти навстречу в тех проблемах, которые сегодня существуют в российско-украинских отношениях? Будут ли сделаны хоть какие-то конкретные шаги?» — объяснил Кучма.

По его словам, остается открытым вопрос того, стоит ли украинскому президенту в такой ситуации «ехать в никуда», чтобы «приехать ни с чем».

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Ранее Зеленский рассказал, что хотел бы встретиться с Путиным недекларативно и более предметно, чем в ходе предыдущей встречи в 2019 году. При этом украинский лидер подчеркнул, что перед ним стоит задача заставить Россию говорить о деоккупации Крыма и Донбасса.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подобный вопрос не может быть темой переговоров президентов России и Украины. Он также обратил внимание, что в плане подготовки их встречи «воз и ныне там».