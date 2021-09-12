Ведущий КВН оценил слова Зеленского о войне с Россией

Ведущий КВН Александр Масляков оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Россией. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Ой, вы знаете, я уже и забыл, что он игрок в КВН, потому что он игрок какой-то очень управляемый, так сказать, как это называется? Кукла», — сказал Масляков и добавил, что уже не воспринимает его как кавээнщика. «Если бы это были отклики от КВН, то такой дури бы он не нес», — добавил он.

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

Ранее в сентябре на форуме YES Brainstorming в Киеве Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. «После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Белоруссии. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», — предсказал Зеленский. Однако политик добавил, что при совместных усилиях обеих стран отношения со временем могут нормализоваться.

На его слова незамедлительно отреагировали в Госдуме. Председатель Вячеслав Володин сказал, что такие слова украинского президента вызывают удивление. По его мнению, «становится очевидным, что проблем у наших братьев будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ».

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал слова Заленского о войне с Россией «отголосками КВН». «Но я вижу здесь еще отголоски КВН. Может, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось», — говорил он.

До начала политической карьеры Заленский получил известность как актер, продюсер и сценарист. Он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».