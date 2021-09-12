Зеленский рассказал о поддержке Байденом членства Украины в НАТО

Президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

«Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО — прим. «Ленты.ру») , но это зависит не только от меня», — привел Зеленский в интервью телеканалу CNN слова американского лидера, сказанные им во время их недавней встречи в Вашингтоне.

Ранее Владимир Зеленский предсказал Европейскому союзу и НАТО потери, если они не примут Украину в свои ряды. В таком случае, по его словам, в будущем оба объединения ждет постепенное ослабление. Политик заверил, что Киев уже готов к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне армии и военных специалистов, несмотря на то, что до сих пор не получил четкого ответа от США на этот счет.