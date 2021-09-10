На Украине испугались окружения России с трех сторон

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в статье для «Газеты.ua» выразил испуг из-за планов России якобы окружить республику с трех сторон и призвал Киев просить помощи у НАТО.

Политик также выразил мнение, что Россия готовится проглотить Белоруссию. Такой вывод он сделал после последних переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Лукашенко может играться, что-то для себя выторговывать, но на стратегию Путина это уже не повлияет», — считает Климкин.

По его мнению, начавшиеся в республике учения «Запад-2021» демонстрируют желание России окружить Украину с трех сторон. «Это будет распылять наши ресурсы, поэтому необходимо найти новый ответ на эту угрозу — совместную с НАТО», — заключил бывший министр.

В августе министр обороны Украины Андрей Таран выразил мнение, что Москва до сих пор держит курс на расширение своей сферы влияния с помощью создания марионеточных государств. Он испугался, что без должной подготовки войск возвращение Киева под контроль соседа окажется лишь вопросом времени.