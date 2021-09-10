Лавров заявил о «будоражащей умы» идее вступления Украины в НАТО на фоне упадка

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина одержима идеей вступления в НАТО, эта «будоражащая умы» идея развивается агрессивной риторикой и возникла на фоне социального и экономического упадка страны. Об этом он сказал в рамках XXV форума современной журналистики «Вся Россия — 2021», его слова приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что заявление Североатлантического альянса, сделанное в апреле 2008 года, о том, что Украина и Грузия будут в его составе, в настоящее время «дошло» до Киева, и теперь эта тема стала методом отвлечения избирателей от текущих проблем.

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«Они сейчас тоже этим одержимы, заявляют везде, что они давно созрели. Это будоражит умы. Наверное, я их понимаю. У них швах полный с экономикой и социалкой, с тарифами, и такая риторика воинственная, что "мы в Европе, мы — лидеры Европы, надо в НАТО нам, уже давно пересидели в этом предбаннике"», — подчеркнул Лавров.

Он заключил, что руководству НАТО следует помнить поговорку о том, что слово не воробей, поэтому не следует разбрасываться подобными обещаниями.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предсказал Евросоюзу и Североатлантическому альянсу потери, если они не примут Украину в свои ряды. В таком случае, по его словам, в будущем их ждет постепенное ослабление. Глава государства подчеркнул, что Киев уже готов к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне армии и военных специалистов, несмотря на то, что до сих пор не получил четкого ответа от США на этот счет.



