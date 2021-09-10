Лавров дал оценку готовящимся переговорам в «нормандском формате»

Глава МИД России: участие во встрече в «нормандском формате» будет неуважением к себе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку готовящимся переговорам глав МИД стран «нормандской четверки» (России, Германии, Украины и Франции). Об этом он высказался в рамках форума современной журналистики «Вся Россия — 2021». Прямую трансляцию мероприятия ведет RT.

По его мнению, Париж и Берлин демонстрируют непрофессиональный подход к созыву саммита, предлагая организовать его на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений, а участие во встрече в «нормандском формате» в такой ситуации будет неуважением к себе.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к встрече глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки». Он выразил надежду, что Сергей Лавров примет участие во встрече, и отметил, что ему с ним есть «о чем говорить».

До этого спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказывал о снятии Киева с «крючка» Минских соглашений. Возможность освободиться от обязательств он объяснял эскалацией вооруженных столкновений в Донбассе и усугублением миграционного кризиса в Европе силами России и Белоруссии.