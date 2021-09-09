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Кремль предупредил об ответных мерах в случае вступления Украины в НАТО

Песков: Россия предпримет ответные действия в случае вступления Украины в НАТО
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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вступление Украины в НАТО повлечет вынужденные ответные меры со стороны России. Об этом заявил секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Сюжет по гипотетическому членству Украины в НАТО — это то, что потенциально для нас опасно и тревожно», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский говорит о безоговорочном направлении на членство страны в НАТО. По словам украинского президента, американские власти приветствуют эту идею.

Песков предупредил, что ответные меры могут последовать, если военная инфраструктура НАТО приблизится к границам России, что произойдет в случае вступления Украины в альянс.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил о готовности страны получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. По его словам, ПДЧ ускорил бы реформы в области безопасности и обороны.

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