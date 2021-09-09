Песков заявил о начале нелегкого диалога России с США

Диалог России и США начался, но пока продвигается нелегко. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По словам Пескова, начало произошло после женевских переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, однако «субстантивных сдвижек» пока нет.

«До Женевы тоже имели место подготовительные контакты. Но в продолжение женевских договоренностей все-таки диалог идет», — сказал он.

Переговоры Путина и Байдена прошли 16 июля в Женеве на вилле Ла Гранж, встреча длилась три часа. По ее итогам лидеры двух стран достигли договоренности о совместной работе над стратегической стабильностью и контролем вооружений.