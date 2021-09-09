Путин исключил оправдание планов развязавших Вторую мировую преступников

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не допустит оправдания планов преступников, которые развязали Вторую мировую войну. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы помним и об уроках Второй мировой войны», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в России никогда не дадут «забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков», который в годы войны проявляли не только на фронте, но и в тылу, «где также ковалась Победа».

Ранее Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, которая была опубликована 22 июня в газете Die Zeit. В ней Путин посетовал на то, что расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик исключило возможность существования континента без разделительных линий.