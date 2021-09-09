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Песков заявил о провале США в Афганистане

Песков заявил, что Афганистан стал провалом для США, но это скорее имиджевый ущерб для них
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Последние решения США по Афганистану можно расценивать как провал. Тем не менее, само американское государство понесло скорее не реальный, а имиджевый ущерб. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что «ущерб не столь велик» и напомнил, что это далеко не первый провал, который пережили американцы.

Ранее 9 сентября стало известно, что входящие в состав нового правительства Афганистана представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России), потребовали от Белого дома и НАТО убрать себя из черных списков.

Церемония объявления состава нового правительства страны прошла 7 сентября. Сообщалось, что на нее были приглашены представители России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара.

Президент США Джо Байден заявил что Соединенные Штаты в ближайшее время не будут признавать талибов в качестве новых руководителей Афганистана.

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