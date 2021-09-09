Песков заявил о провале США в Афганистане

Песков заявил, что Афганистан стал провалом для США, но это скорее имиджевый ущерб для них

Последние решения США по Афганистану можно расценивать как провал. Тем не менее, само американское государство понесло скорее не реальный, а имиджевый ущерб. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что «ущерб не столь велик» и напомнил, что это далеко не первый провал, который пережили американцы.

Ранее 9 сентября стало известно, что входящие в состав нового правительства Афганистана представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России), потребовали от Белого дома и НАТО убрать себя из черных списков.

Церемония объявления состава нового правительства страны прошла 7 сентября. Сообщалось, что на нее были приглашены представители России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара.

Президент США Джо Байден заявил что Соединенные Штаты в ближайшее время не будут признавать талибов в качестве новых руководителей Афганистана.