Песков заявил о провале США в Афганистане

Последние решения США по Афганистану можно расценивать как провал. Тем не менее, само американское государство понесло скорее не реальный, а имиджевый ущерб. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что «ущерб не столь велик» и напомнил, что это далеко не первый провал, который пережили американцы.
Ранее 9 сентября стало известно, что входящие в состав нового правительства Афганистана представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России), потребовали от Белого дома и НАТО убрать себя из черных списков.
Церемония объявления состава нового правительства страны прошла 7 сентября. Сообщалось, что на нее были приглашены представители России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара.
Президент США Джо Байден заявил что Соединенные Штаты в ближайшее время не будут признавать талибов в качестве новых руководителей Афганистана.