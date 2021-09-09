Новое правительство Афганистана нашло себя в черных списках США и возмутилось

Члены афганского правительства из «Талибана» потребовали убрать себя из черных списков

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), входящие в состав нового правительства Афганистана, потребовали от США и НАТО убрать себя из черных списков. Они возмутились тем, что это является нарушением достигнутого в Дохе соглашения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление талибов.

Несколько членов кабинета министров Афганистана нашли себя в списках разыскиваемых преступников, находящихся под санкциями. Так, и. о. министра внутренних дел Сараджуддин Хаккани руководит террористической группировкой «Сеть Хаккани», которая включена в санкционный список Совета Безопасности ООН. Более того, США назначили награду в 10 миллионов долларов за поимку самого Хаккани.

Материалы по теме Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов? Террористы с хорошими лицами. «Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?

Кроме того, возглавлять новое правительство будет Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН.

«В соответствии с Дохийским соглашением все без исключения официальные лица Исламского эмирата были участниками переговоров с Вашингтоном. Они должны были быть исключены из черных списков ООН и США — это требование, которое остается в силе», — цитирует РИА Новости заявление талибов.

На церемонию объявления состава нового правительства Афганистана, которая прошла 7 сентября, талибы пригласили представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара. Однако Анкара не подтвердила факт получения какого-либо приглашения из рук террористов.