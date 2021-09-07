Турция не получала приглашений от талибов на объявление афганского правительства

Турция не получала от движения «Талибан» (запрещено в РФ) приглашений на церемонию объявления нового правительства Афганистана. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Правительство не сформировано. Нам не поступало какое-либо приглашение», — сказал министр. Он также отметил, что турецкая сторона не имеет какой-либо позиции касательно будущего афганского правительства, кроме того, что оно должно быть инклюзивным. Также Чавушоглу подчеркнул, что в Турции пока что не планируют признавать власть талибов в Кабуле.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация, приглашенная на церемонию талибами, посетит ее, если правительство Афганистана, созданное террористами, будет инклюзивным. По его словам, в руководстве страной должны принимать участие представители всех этносов Афганистана.

6 сентября стало известно, что талибы пригласили на церемонию представления нового правительства в Кабуле представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара.