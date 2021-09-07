Избранный талибами премьер Афганистана дал обещания

Правительство талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) рассказало о международных нормах, которые собирается соблюдать во время правления в Афганистане, их озвучил исполняющий обязанности премьер-министра Мохаммад Хасан Ахунд, пишет Times of India.

По его словам, «Талибан» намерен соблюдать все положения международного права, если они не противоречат «исламскому праву и национальным ценностям страны». «Мы привержены всем международным законам и договорам, резолюциям и обязательствам», — дал обещания избранный талибами премьер Афганистана. Кроме того, Ахунд пообещал, что правительство талибов предпримет эффективные шаги для соблюдения прав человека и защиты меньшинств.

Во вторник, 7 сентября, талибы объявили состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее «Талибан» пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на церемонию по случаю формирования нового правительства Афганистана.