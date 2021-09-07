Талибы объявили состав нового правительства Афганистана

Официальный представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Трансляция церемонии объявления велась в Twitter издания AjArabic.

Исполняющим обязанности премьер-министра станет Мохаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем назначен глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар, а вторым заместителем — Абдул-Салам Ханафи.

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Главой МИД Афганистана стал представитель руководства талибов Амир-Хан Моттаки. Должность министра обороны занял заместитель лидера «Талибана» Мохаммад Якуб. Сараджуддин Хаккани, лидер экстремистской «Сети Хаккани» (запрещена в РФ) назначен главой МВД,

Пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид стал министром культуры и информации. Главой Минсвязи, а также начальником афганской разведки стал мулла Абдул-Хак Васик. Минэкономики возглавил мулла Эядулла Бадри.

Муджахид подчеркнул, что объявленный им состав правительства имеет временный статус, все члены кабинета фактически — исполняющие обязанности на своих постах.

На церемонию объявления состава нового правительства Афганистана талибы пригласили представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара. Однако Анкара не подтвердила факт получения какого-либо приглашения из рук террористов.