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Российского посла пригласили на церемонию объявления правительства в Кабуле

Посол России в Кабуле примет участие в церемонии объявления нового правительства
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Замир Кабулов
Замир Кабулов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол России в Кабуле будет присутствовать на церемонии объявления нового правительства в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

По его словам, Москва получила приглашение от талибов принять участие в мероприятии по случаю объявления нового правительства. «У нас там посол, и ехать никому не надо», — заявил Кабулов.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия примет участие в церемонии объявления нового правительства, только если талибы сделают его инклюзивным. Он считает, что в высших органах власти Афганистана должны быть представлены все этнические группы. Лавров уверен, что только так афганский народ совершит переход к новой жизни.

«Талибан» также пригласил на церемонию представителей Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара. Лидер боевиков продолжит контролировать правительство страны.

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