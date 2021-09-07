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Афганцы отказались платить деньги талибам

Herat Times: жители афганской провинции Бамиан отказались платить деньги талибам
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Фото: West Asia News Agency / Reuters

Жители района Варас в афганской провинции Бамиан отказались платить деньги боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает «Sputnik Афганистан» со ссылкой на издание Herat Times.

По его информации, талибы распорядились собрать по пять тысяч афгани (около 57 долларов) с каждого местного совета в районе. Однако афганцы отказались подчиниться приказу боевиков. Они объяснили свое решение наличием сильных экономических проблем в регионе и высоким уровнем бедности.

Ранее стало известно, что боевики «Талибана» открыли огонь по протестующим против Пакистана и террористов в Кабуле. На роликах, записанных, предположительно, участниками демонстраций, слышны выстрелы. На видео с митингов также попали сцены, на которых террористы избивают палками женщин, вышедших на уличную акцию.

Поводом для выхода граждан Афганистана на улицы стало прибытие в афганскую столицу начальника пакистанской разведслужбы ISI генерал-лейтенанта Фаиза Хамида. Другая причина протестов — осуждение войны в Панджшере и поддержка действий Фронта сопротивления.

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