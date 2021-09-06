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Талибы замазали украшавшие Кабул фрески и граффити

NDTV: художники Кабула заявили, что талибы замазывают украшавшие столицу фрески и граффити
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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Кабульская группа художников ArtLords рассказала, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) замазал украшавшие столицу многочисленные граффити и фрески. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на лидера группы Омаида Шарифи (Omaid Sharifi).

Шарифи заявил, что арт-группа потратила около семи лет, чтобы украсить городские стены афганской столицы яркими изображениями. По его словам, ArtLords создали более двух тысяч граффити по всей стране с 2014 года.

Теперь талибы закрашивают стены Кабула белой краской. Боевики заменяют созданные фрески изображениями своих флагов и религиозными лозунгами.

«Мне приходит в голову образ, когда город покрывают каффаном (традиционный афганский саван — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Шарифи. Он напомнил, что при первой власти боевиков в Афганистане любое изображение живых существ было строго запрещено и террористы уничтожали телевизоры и магнитофоны.

Группа художников обещает, что, даже несмотря на отъезд из страны, они продолжат свою работу. «Мы сделаем так, чтобы мир слышал нас. Мы позаботимся о том, чтобы талибов стыдили каждый божий день», — заключил один из лидеров группы.

В августе боевики стали замазывать женские лица, изображенные на уличной рекламе в Кабуле. Талибы оправдывают эти действия нормами ислама.

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