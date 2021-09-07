Талибы начали стрелять по протестующим в Кабуле

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) открыли огонь по протестующим в Кабуле для разгона толпы. Об этом сообщает «Sputnik Афганистан». Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале издания.

На роликах, записанных, предположительно, участниками демонстраций, слышны выстрелы. На записи видно, что некоторые афганцы в панике убегают, другие спокойно продолжают идти по улице. Отмечается, что талибы начали стрелять над головами протестующих. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее «Sputnik Афганистан» писало, что в столице Афганистана начались масштабные массовые акции в поддержку Фронта сопротивления в Панджшере, против «Талибана» и Пакистана. В ходе протестов демонстранты скандируют провокационные лозунги: «Смерть Пакистану!», «Смерть "Талибану"!». Кроме того, протестующие требуют, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид.

До этого бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявлял о поддержке наступления талибов в Панджшере со стороны пакистанского правительства. Он также рассказал, что боевики «Талибана» заключили союз с террористами из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).