Панджшерское сопротивление заявило о начале партизанской войны

Силы сопротивления в провинции Панджшер отступят в горы для ведения партизанской войны

Силы национального Фронта сопротивления в провинции Панджшер меняют тактику и объявляют о начале партизанской войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя повстанцев Али Маисама Назари.

Назари пояснил, что теперь повстанцы отступят в горы. Оттуда они продолжат борьбу против «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее лидер сил сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд призвал афганцев восстать против «Талибана». Сын «Панджшерского Льва» назвал сопротивление талибам «общенациональной борьбой во имя свободы, религии и независимости страны».

6 сентября пресс-секретарь радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. По его словам, силы сопротивления разгромлены, часть повстанцев бежали из провинции.