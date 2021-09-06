Сын Панджшерского Льва призвал афганцев восстать против «Талибана»

Лидер национального Фронта сопротивления в провинции Панджшер, сын Ахмада Шах Масуда, известного как Панджшерский Лев, Ахмад Масуд-младший призвал афганцев восстать против «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Свое заявление он опубликовал в аккаунте Facebook.

Масуд заявил, что весь народ Афганистана должен противостоять угнетению. Он подчеркнул «общенациональный» характер восстания и добавил что борьба ведется «во имя свободы, религии и независимости страны».

Лидер сопротивления потребовал от международного сообщества «осудить действия "Талибана" и тех, кто ему помогает». По его словам, в атаках боевиков участвуют «представители иностранных сил».

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что провинция Панджшер полностью под контролем сил талибов. Муджахид отметил, что повстанцы покинули провинцию.

Лидер Фронта Ахмад Масуд опроверг сообщение талибов и заявил, что сопротивление все еще находится в Пандшере и готово продолжать противостояние «Талибану».