Панджшерское сопротивление продолжит борьбу с «Талибаном»

Ахмад Масуд: силы сопротивления еще находятся в Панджшере и продолжают борьбу

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер продолжат борьбу с радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил лидер национального фронта сопротивления Ахмад Масуд, передает Tolo News.

Уточняется, что Масуд опубликовал аудиосообщение на своей странице в Facebook. Лидер сопротивления сообщает, что повстанцы все еще находятся в провинции и готовы продолжать противостояние с талибами.

Ранее боевики «Талибана» заявили о захвате мавзолея «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда, отца нынешнего лидера сопротивления. Мавзолей расположен у города Безорак — столицы провинции. На записи видно, как, предположительно, член террористической группировки приближается к зданию мавзолея, и ему никто не препятствует.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид 6 сентября сообщил, что провинция Панджшер полностью под контролем сил талибов. Муджахид отметил, что повстанцы покинули провинцию.