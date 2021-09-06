«Талибан» заявил о разгроме сопротивления и об окончании войны в Афганистане

Война в Афганистане закончилась. Об этом заявил пресс-секретарь радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид, передает РИА Новости. Лидер Фронта сопротивления Ахмад Масуд-младший опроверг сообщения о победе талибов и отметил, что повстанцы готовы продолжать сражаться.
Последний рубеж
Муджахид объявил, что талибы полностью захватили провинцию Панджшер — «последний оплот врагов-наемников». После прихода боевиков к власти в Афганистане этот регион единственный оставался вне их контроля. Там обосновались силы национального Фронта сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим.
По словам представителя «Талибана», одни повстанцы были разгромлены в боях, а другие бежали. Муджахид заявил, что боевики не тронут мирных жителей Панджшера. Ранее сообщалось, что талибы заблокировали доступ гуманитарной помощи в провинцию, а также использовали мирных граждан, чтобы обезвреживать минные поля.
После заявления «Талибана» о падении Панджшера представители оппозиции опровергли эту информацию. В сообщении мятежников в Twitter говорилось, что они сохранили все стратегические позиции, чтобы продолжать борьбу с террористами. Тем временем талибы поделились видео, в котором заявили о захвате мавзолея «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда, отца нынешнего лидера Фронта сопротивления.
При этом бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который поддерживал сопротивление и объявил себя временным главой государства после бегства президента Ашрафа Гани, по некоторым данным, бежал в Таджикистан. Об этом сообщили сразу несколько СМИ. Точное местонахождение политика неизвестно.
После заявления боевиков о разгроме оппозиции лидер сопротивления Масуд обратился с посланием к нации. Он призвал всех жителей Афганистана к «национальному восстанию» против «Талибана» «во имя свободы, религии и независимости страны» и заявил, что повстанцы продолжат бороться с террористами. По словам Масуда, бойцы оппозиции остались в Панджшере для дальнейшего противостояния.
До этого Масуд называл вывод сил боевиков из Панджшера главным условием для прекращения огня. Он настаивал, чтобы талибы прекратили свои атаки и провокации в отношении Панджшера и ряда других провинций. Однако боевики «Талибана» отвергли предложение лидера повстанцев о возможном перемирии и отметили, что им не о чем с ним договариваться. Террористы продолжили наступление на провинцию и, по их словам, захватили над ней контроль.
Фальстарт
3 сентября талибы уже сообщали о полном контроле над Панджшером. Боевики даже начали праздновать свой триумф и устроили салют в честь падения сил сопротивления. В ходе победоносной стрельбы в воздух как минимум четыре человека погибли и десятки пострадали. После этого руководство «Талибана» запретило боевикам и всем афганцам стрелять в воздух и пообещало наказать виновных в происшествии. Нарушителей запрета будут арестовывать и обезоруживать.
Тогда представители повстанцев отметили, что боевики действительно заходили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери. В частности, по словам члена оппозиции Фахима Дашти, сотни талибов были ликвидированы в разных частях провинции.
Источник ТАСС подтвердил эту информацию. «У одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате столкновений повстанцы заполучили десятки единиц оружия боевиков и более 180 транспортных средств.
Экс-сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад также указывал, что наступление талибов на Панджшер провалилось. Источники издания «Sputnik Афганистан» отмечали, что боевики атаковали долину по трем направлениям: в районе Шотол, а также на перевалах Хавак и Анджуман, но не смогли добиться успеха ни на одном из них. Однако в результате атак «Талибана» Панджшер остался без телекоммуникаций и электроснабжения.
Провал переговоров
Наступление «Талибана» началось в ночь на 3 сентября после провала переговоров с лидером фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у террористов согласовывать все решения нового афганского правительства и все кандидатуры во властные органы с панджшерскими мятежниками. Лидер сопротивления также запросил не менее 30 процентов мест в новом правительстве Афганистана для представителей оппозиции.
Талибы не согласились с условиями Масуда и назвали их неразумными. Позже они объявили о подготовке решающего удара по Панджшеру с использованием лучших бойцов и военной техники. До этого боевики сообщали, что добрались до главной дороги провинции и захватили 11 контрольно-пропускных пунктов.
По мнению посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, завышенные требования Масуда к боевикам стали причиной эскалации конфликта в Панджшерской долине. Дипломат отметил, что панджшерцы запросили слишком много мест в новых органах власти. Он заключил, что свою роль также сыграла просьба повстанцев об автономии.