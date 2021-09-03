Посол России в Афганистане назвал причины эскалации в Панджшере

Завышенные требования сил сопротивления к боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) могли спровоцировать эскалацию в афганской провинции Панджшер. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает РИА Новости.

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Дипломат отметил, что панджшерцы запросили слишком много мест в новых органах власти. По его словам, талибы полагают, что запрошенное количество мест диспропорционально доле таджикского населения в республике.

Среди других причин обострения конфликта Жирнов назвал требование представителей Фронта сопротивления о согласовании с ними всех кандидатур в руководящие органы Афганистана. По мнению посла, свою роль также сыграла просьба повстанцев об автономии. «У нас есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда правительств с преимущественно не пуштунским населением», — рассказал он.

Ранее стало известно, что после боев сил Фронта сопротивления и боевиков «Талибана» провинция Панджшер и части провинции Каписа остались без электроэнергии. Отмечается, что представители местной энергетической компании начнут работы по восстановлению подачи электричества в провинции, когда для этого будут созданы надлежащие условия.