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Талибы запретили стрелять в воздух в Афганистане

Движение «Талибан» объявило запрет на стрельбу в воздух после гибели десятков афганцев
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Фото: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило запрет на стрельбу в воздух по всей территории Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида.

Текст соответствующего распоряжения опубликован в его Twitter, он обращен к местным администрациям и военным. Там отмечается, что «стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения».

Запрет объявлен после сообщения о том, что из-за беспорядочной стрельбы талибами после информации о взятии контроля над провинцией Панджшер погибло и пострадало более 70 человек.

Кроме запрета, военным предписано арестовывать и обезоруживать стреляющих в воздух. Полицейским и сотрудникам разведки предписали принять «немедленные и решительные» меры для выявления и наказания нарушителей. Санкции указано применять и к самим талибам, нарушающим распоряжение.

Накануне сообщалось, что движение «Талибан» пообещало наказать стрелявших в воздух боевиков. У тех, кто стреляет в воздух в городах, будут изымать оружие и привлекать их к ответственности.

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