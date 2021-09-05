Талибы запретили стрелять в воздух в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило запрет на стрельбу в воздух по всей территории Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида.

Текст соответствующего распоряжения опубликован в его Twitter, он обращен к местным администрациям и военным. Там отмечается, что «стрельба в воздух в Кабуле и других городах страны приводит к гибели и ранениям людей, а также сеет страх среди мирного населения».

Запрет объявлен после сообщения о том, что из-за беспорядочной стрельбы талибами после информации о взятии контроля над провинцией Панджшер погибло и пострадало более 70 человек.

Кроме запрета, военным предписано арестовывать и обезоруживать стреляющих в воздух. Полицейским и сотрудникам разведки предписали принять «немедленные и решительные» меры для выявления и наказания нарушителей. Санкции указано применять и к самим талибам, нарушающим распоряжение.

Накануне сообщалось, что движение «Талибан» пообещало наказать стрелявших в воздух боевиков. У тех, кто стреляет в воздух в городах, будут изымать оружие и привлекать их к ответственности.