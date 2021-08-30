Мир
 
Последние новости
Силы США покинули Афганистан
Описаны планы генерала Лебедя стать президентом благодаря Хасавюртовскому миру
Ураган «Ида» в США повредил атомную станцию
«Талибан» заявил о желании возобновить авиасообщение из Кабула
Названа европейская страна с самым дешевым алкоголем
Московская винотека объявила о поиске сотрудника с искаженным обонянием 
Евросоюз ввел ограничения на въезд туристов из шести стран
Талибы прокомментировали уход войск США из Афганистана
Европейский автогигант остановил производство
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без России
Новости партнеров
Прослушать новость

Стреляющих в воздух талибов после завершения миссии США в стране сняли на видео

Талибы отпраздновали заверение миссии США в Афганистане стрельбой в воздух на улицах
Перейти в «Мою Ленту»

В сети появились кадры, на которых боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) празднуют завершение миссии США в Афганистане. Видео опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

На записи видно, как члены движения стреляют из автоматического оружия в воздух. «Талибы салютуют», — прокомментировал автор видео.

Очевидец также подтвердил РИА Новости, что талибы отмечают выход иностранных военных из страны стрельбой на улицах Кабула.

Ранее представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. В американском военном ведомстве резюмировали, что военные США покинули Исламскую республику. «С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил военачальник. Он добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Силы США покинули Афганистан
США перестали контролировать аэропорт Кабула
Байден разрешил военным отомстить за теракты в Кабуле