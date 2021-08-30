Стреляющих в воздух талибов после завершения миссии США в стране сняли на видео

Талибы отпраздновали заверение миссии США в Афганистане стрельбой в воздух на улицах

В сети появились кадры, на которых боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) празднуют завершение миссии США в Афганистане. Видео опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

На записи видно, как члены движения стреляют из автоматического оружия в воздух. «Талибы салютуют», — прокомментировал автор видео.

Очевидец также подтвердил РИА Новости, что талибы отмечают выход иностранных военных из страны стрельбой на улицах Кабула.

Ранее представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. В американском военном ведомстве резюмировали, что военные США покинули Исламскую республику. «С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил военачальник. Он добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

