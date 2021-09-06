Молодые афганцы в Кабуле выступили против Пакистана и войны в Панджшере

Молодежь в Кабуле выступила с осуждением участия Пакистана в панджшерском штурме

Молодые афганцы собрались на одной из улиц Кабула, чтобы выступить против войны в Панджшере и участия в ней солдат Пакистана. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

Видео корреспондента агентства демонстрирует, как афганские юноши двигаются по проезжей части одной из улиц Кабула пешком и на автомобилях, держа в руках плакаты и выкрикивая лозунги. Их лозунги гласят: «В Панджшере уже достаточно убитых! Смерть Пакистану!»

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Также звучат другие антипакистанские лозунги, осуждающие вероятную поддержку «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) со стороны Исламабада. Кроме того, протестующие требуют, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид.

Ранее о поддержке пакистанским правительством наступления талибов в Панджшере рассказал бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он также сообщил, что талибы находятся в союзе с организацией «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация).

6 сентября стало известно, что террористы одержали победу над сопротивлением в Панджшере и объявили об окончании войны в Афганистане. В ответ на это повстанцы заявили, что по всей афганской территории будут вести партизанскую войну против талибов.