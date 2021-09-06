В Красном Кресте рассказали о своей работе в Афганистане после смены власти

Красный Крест: более 1800 наших сотрудников работают в Афганистане после смены власти

Более 1800 сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) продолжают трудиться в Афганистане после смены власти. Об этом рассказал начальник региональной делегации МККК Ихтияр Асланов в интервью ТАСС.

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По словам Асланова, сотрудники МККК на афганской территории не встречаются с препятствиями со стороны талибов («Талибан», запрещенная в РФ организация) в своей работе. «Между нами и "Талибаном" есть понимание насчет доступа к местам, где люди нуждаются в помощи», — заявил глава делегации МККК.

Единственной проблемой является доступ в районы, где до сих продолжаются боевые действия, отметил Асланов. В такие места делегация МККК не отправляет своих работников из соображений безопасности. Также Красный Крест контактирует со всеми конфликтующими сторонами, чтобы исключить угрозы для жизни сотрудников.

По словам Асланова, сейчас гуманитарная деятельность МККК в Афганистане значительно расширилась, у его коллег есть доступ по всей стране. При этом многие местные жители лишены жилья или нуждаются в немедленной медицинской помощи. Поэтом МККК активно сотрудничает с госпиталями в отдаленных населенных пунктах Афганистана, предоставляя им лекарства и медицинское оборудование.

24 августа в ВОЗ сообщили, что в афганских больницах заканчиваются лекарства и необходимый инвентарь. В организации также предупредили, что, если в Афганистане начнется вспышка эпидемии COVID-19, запасов медикаментов хватит максимум на неделю.