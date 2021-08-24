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В ВОЗ заявили об острой нехватке медикаментов в Афганистане

Представитель ВОЗ в Афганистане: стране не хватает медикаментов, есть риски всплеска COVID
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Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

В афганских медицинских учреждениях заканчиваются запасы медикаментов. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Афганистане Ахмед Аль-Мандхари. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Также из-за повысившейся внутренней миграции в стране, беспорядков в окрестностях и внутри аэропорта Кабула, среди афганцев растет риск новых вспышек COVID-19. Если Афганистан захлестнет новая волна коронавируса, необходимых лекарств из запасов ВОЗ хватит максимум на неделю.

Аль-Мандхари рассказал, что в первые недели после захвата движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) власти в Афганистане, многие больницы временно перестали обслуживать пациентов. Сейчас работа медицинских учреждений восстановлена, талибы позволили вернуться медперсоналу к выполнению своих обязанностей. Многие женщины также продолжили трудиться, однако среди них есть те, кто боится покидать свои дома.

Сейчас ООН продолжает восстанавливать работу своей гуманитарной миссии по содействию Афганистану. Для этого представители организации выходят на контакт с лидерами талибов. Однако многие из них сейчас находятся за пределами Афганистана, что осложняет процесс переговоров.

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