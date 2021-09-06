Полевой командир талибов опроверг сообщения о своей гибели в Панджшере

Один из полевых командиров «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Кари Фасихуддин опроверг сообщения о своей гибели при штурме провинции Панджшер. Видео с опровержением опубликовал Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

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«Прямо сейчас, в 12 часов, мы находимся в администрации губернатора Панджшера», — заявил Кари. По его словам, муджахиды «Талибана» штурмовали Панджшер с нескольких направлений. 6 сентября их силы соединились и провинция оказалась полностью захваченной.

Он также заявил, что Силы национального сопротивления объявили о его смерти, потому что сами были разбиты и ослаблены. «Враги всегда об этом говорят, это не новость», — прокомментировал Кари слухи о своей гибели.

Сообщения о смерти этого полевого командира появились 6 сентября, после трех дней боев в провинции Панджшер между талибами и Фронтом сопротивления под командованием Ахмада Масуда. Тогда источник повстанцев заявил, что в сражениях стороны потеряли до 500 человек.

В этот же день представитель «Талибана» Забиулла Муджахид рассказал о разгроме повстанцев и об окончании войны в Афганистане. Панджшерское сопротивление в ответ объявило о начале партизанской войны с захватившими их страну террористами.