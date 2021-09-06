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Названо число погибших за время боев в Панджшере

РИА Новости: за время боев в Панджшере погибло порядка 500 человек
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Фото: Arman / Xinhua / Globallookpress.com

За три дня боев в афганской провинции Панджшер скончалось порядка 500 человек, потери понесли и талибы, и повстанцы. Число погибших назвал источник РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что во время столкновений был убит один из полевых командиров талибов Кари Фасихуддин. Боевики эту информацию пока не подтвердили.

Отмечается, что представители движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) уверяют, что среди погибших нет мирных жителей.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончена. По его словам, боевики одержали победу над Фронтом сопротивления в Панджшере.

Представители повстанцев опровергли эту информацию. «Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — отметили они в своем заявлении.

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