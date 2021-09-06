Талибы рассказали о захваченных в Панджшере трех боевых вертолетах

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) рассказали о захвате в афганской провинции Панджшер трех боевых вертолетов. Об этом пишет РИА Новости.

По их словам, машины достались повстанцам сразу после падения Кабула 15 августа. Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончена, а над Фронтом сопротивления в Панджшере одержана победа.

Мятежники опровергли эту информацию. Они рассказали, что в руках сопротивления остаются все стратегические позиции, необходимые для борьбы с боевиками. Повстанцы пообещали народу Афганистана сражаться с «талибами и их партнерами», пока не восторжествует победа.

15 августа талибы уже говорили об окончании войны в Афганистане. Тогда боевики без боя вошли в Кабул, после интенсивного наступления на центры афганских провинций. Бывший президент Ашраф Гани бежал из страны в Арабские Эмираты. Террористы в столице приступили к формированию нового правительства, о составе которого станет известно уже в ближайшее время.

