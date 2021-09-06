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«Талибан» запретил афганским СМИ распространять заявления лидера сопротивления

«Талибан» запретил распространять в СМИ призывы лидера сопротивления Ахмада Масуда
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Фото: Dusan Vranic / AP

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретило распространять в афганских СМИ заявления лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Решение было принято в ответ на публикации Масуда в Facebook, где он призывал народ Афганистана восстать против боевиков и присоединиться к общенациональной борьбе во имя свободы, религии и независимости страны.

Ранее Масуд заявил, что повстанцы в Панджшере продолжат борьбу с талибами. Лидер подчеркнул, что бойцы сопротивления все еще находятся в провинции и готовы противостоять террористам.

6 сентября представитель национального Фронта сопротивления Али Маисам Назари заявил, что повстанцы меняют тактику. Бойцы отступят в горы и перейдут к партизанской войне.

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