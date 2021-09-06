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Бегство бывшего вице-президента Афганистана в Таджикистан опровергли

Посольство Афганистана в Душанбе опровергло информацию о бегстве бывшего вице-президента
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Амрулла Салех
Амрулла Салех
Фото: Rahmat Gul / AP

Информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех находится в Таджикистане, не соответствует действительности. Об этом заявили в афганском посольстве в Душанбе, передает ТАСС.

Сотрудник дипмиссии опроверг информацию о бегстве афганского политика. На данный момент его местонахождение неизвестно. Дипломат подчеркнул, что в провинции Панджшер не работает мобильная связь и интернет.

Ранее Al Arabiya и Afghanistan International сообщали, что Салех отбыл в Таджикистан. Точное местоположение политика не раскрывалось.

Бывший вице-президент Афганистана поддерживал силы национального Фронта сопротивления боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Панджер. После бегства афганского президента Ашрафа Гани он объявил себя временным главой государства, сославшись на конституцию.

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