Бегство бывшего вице-президента Афганистана в Таджикистан опровергли

Посольство Афганистана в Душанбе опровергло информацию о бегстве бывшего вице-президента

Информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех находится в Таджикистане, не соответствует действительности. Об этом заявили в афганском посольстве в Душанбе, передает ТАСС.

Сотрудник дипмиссии опроверг информацию о бегстве афганского политика. На данный момент его местонахождение неизвестно. Дипломат подчеркнул, что в провинции Панджшер не работает мобильная связь и интернет.

Ранее Al Arabiya и Afghanistan International сообщали, что Салех отбыл в Таджикистан. Точное местоположение политика не раскрывалось.

Бывший вице-президент Афганистана поддерживал силы национального Фронта сопротивления боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Панджер. После бегства афганского президента Ашрафа Гани он объявил себя временным главой государства, сославшись на конституцию.