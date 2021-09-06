Появились кадры с секретной базы ЦРУ в Афганистане после зачистки

Талибы опубликовали видео из «Соляной ямы» — секретной базы ЦРУ в Афганистане

Самая секретная база ЦРУ США в Афганистане Salt Pit. Very («Соляная яма») была зачищена перед выводом американских войск из страны. Кадры появились в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На видео заметны полуразрушенные предметы мебели на пепелище и бродячие собаки. Автор ролика отмечает, что от базы не осталось ничего, кроме пустых комнат.

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Ранее появился материал о строительстве и уничтожении «Соляной ямы». Официальных данных о ее существовании нет, однако спутниковые снимки указывают на обратное. Отмечается, что базу начали строить в 2002 году, после терактов 11 сентября 2001-го.

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