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Появились кадры с секретной базы ЦРУ в Афганистане после зачистки

Талибы опубликовали видео из «Соляной ямы» — секретной базы ЦРУ в Афганистане
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Самая секретная база ЦРУ США в Афганистане Salt Pit. Very («Соляная яма») была зачищена перед выводом американских войск из страны. Кадры появились в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На видео заметны полуразрушенные предметы мебели на пепелище и бродячие собаки. Автор ролика отмечает, что от базы не осталось ничего, кроме пустых комнат.

Ранее появился материал о строительстве и уничтожении «Соляной ямы». Официальных данных о ее существовании нет, однако спутниковые снимки указывают на обратное. Отмечается, что базу начали строить в 2002 году, после терактов 11 сентября 2001-го.

В конце августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сообщил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. «В Афганистане не осталось ни одного американского солдата. С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — сообщил военачальник.

Ранее 6 сентября пресс-секретарь радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид заявил об окончании войны в Афганистане. По его словам, талибы полностью захватили провинцию Панджшер — «последний оплот врагов-наемников».

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