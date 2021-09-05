Стало известно о самой секретной базе США в Афганистане

NYT раскрыла данные о строительстве и уничтожении самой секретной базы ЦРУ в Афганистане

Журналисты газеты The New York Times (NYT) опубликовали материал о строительстве и уничтожении самой секретной базы ЦРУ в Афганистане.

Базу ЦРУ, расположенную недалеко от Кабула, использовали для обучения, но так же и как тюрьму. Она получила название «Соляная яма», раскрыли авторы публикации. Официальных данных о существовании этого комплекса нет, однако спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в Афганистане все же была эта база. По информации издания, строительство базы началось в период с 2002 по 2004 годы после событий 11 сентября 2001 года в США. После этого американские законодатели начали лояльнее относиться к жестоким методам допроса.

Комплекс Eagle Base использовали как для обучения сотрудников афганских спецслужб, так и для содержания под стражей. В докладе правительства США о «Соляной яме» стало известно о случаях жестокого обращения с заключенными и применения допросов с пристрастием.

Заключенных разрешали запирать в тесных помещениях, лишать сна и применять пытки водой. По данным Минюста США, с 2002 по 2005 год на базе погибли более 100 подозреваемых в терроризме. Журналисты предположили, что секретные постройки были уничтожены американцами для того, чтобы талибы не увидели, в каких условиях содержались пленные боевики и какие методы допроса к ним применялись.

Официальной реакции о материале журналистов от Белого дома, Пентагона или ЦРУ не последовало.

В ночь на 31 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сообщил, что в Афганистане не осталось ни одного американского военнослужащего. о его словам, за весь срок кампании в Афганистане погибли 2461 американских военных и гражданских лиц. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.