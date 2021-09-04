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США испугались роста активности террористов в преддверие годовщины 11 сентября

CNN: США испугались роста террористической угрозы в преддверии годовщины 11 сентября
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Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Внутренняя разведка и контртеррористические ведомства США опасаются, что террористические организации активизируют вербовку радикалов на фоне двадцатой годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на совместный документ трех ведомств.

В документе говорится, что в недавних публикациях Аль-Каиды и ИГИЛ (террористические организации, запрещенные в России) в СМИ обе группировки использовали отсылки к терактам 9/11 и к недавнему выводу американского военного контингента из Афганистана. ФБР, Министерство внутренней безопасности, а также национальный контртеррористический центр США выразили обеспокоенность, что на этом фоне террористы могут начать вербовку новых сторонников среди местных экстремистов.

В документе уточняется, что на данный момент ведомства пока не располагают информацией о конкретных угрозах, связанных с годовщиной теракта, но не исключают, что массовые собрания людей могут привлечь внимание радикалов и стать объектом возможного нападения.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании отдельных материалов расследования, которые имеют отношение к терактам 11 сентября. Снять гриф секретности с этих документов американский лидер обещал еще во время предвыборной гонки.

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.

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