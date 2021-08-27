«Талибан» счел бездоказательной причастность бен Ладена к терактам 11 сентября

В «Талибане» заявили, что нет доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября

Представитель движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид заявил в интервью NBC News об отсутствии доказательств причастности Усамы бен Ладена (глава запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида») к терактам 11 сентября 2001 года.

«Когда Усама бен Ладен стал проблемой для американцев, он был в Афганистане. Хотя не было никаких доказательств его причастности к 11 сентября», — приводит слова Муджахида Washington Post.

Он напомнил, что талибы обещали не использовать территорию Афганистана для нападений против кого-либо.

Американские военные находились в Афганистане с 2001 года после их введения в страну, которое стало ответом на серию терактов 11 сентября, произошедшие в том же году. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.

В апреле 2021-го американский президент Джо Байден объявил о полном выводе контингента США и НАТО из Афганистана. С этого момента ситуация в республике обострилась: боевики «Талибана» начали активно захватывать города и провинции, подбираясь все ближе к столице страны. Они захватили Кабул 15 августа, в тот же день Афганистан покинул экс-президент Ашраф Гани.