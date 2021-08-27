Посол России призвал удвоить усилия по избавлению мира от «заразы» терроризма

Посол России Антонов о взрывах в Кабуле: «Терроризм — зло, которому нет места на земле»

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал гибель американский военнослужащих во время взрывов в Кабуле. Он подчеркнул, что терроризм – это «зараза», с которой необходимо бороться и призвал удвоить усилия. Его слова приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломат выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Терроризм — это зло, которому нет места на земле. Победить его можно только объединив усилия. Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы», — сказал Антонов.

В Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. По информации Минздрава Афганистана, число жертв достигло 90, еще более 150 человек пострадали. Пентагон сообщил, что 13 американских военных погибли, среди них есть военный медик. Еще 20 получили ранения, состояние десятерых из них оценивается как критическое.

