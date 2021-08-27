Белый дом ответил на требования отставки Байдена призывом встать плечом к плечу

Представитель Белого дома Джен Псаки ответила на требования членов Республиканской партии США об отставке президента Джо Байдена после событий в Афганистане и гибели американских военнослужащих во время терактов в Кабуле. Ее слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в сложившейся ситуации каждому гражданину Соединенных Штатов следует включиться в борьбу с террористами и разделить решимость администрации.

«Сейчас не время для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились», — подчеркнула Псаки.

Ранее члены Республиканской партии США призвали к импичменту или отставке президента страны Джо Байдена на фоне терактов, произошедших в аэропорту Кабула. С таким предложением выступила занимавшая в администрации экс-главы государства Дональда Трампа должность постпреда при ООН Никки Хейли. Она выразила уверенность, что нынешнего лидера стоит отправить в отставку, поскольку он не справляется с ситуацией в Афганистане.

