Псаки опровергла дружбу США с талибами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не доверяют боевикам террористического движения «Талибан» (запрещено в России) и не считают их своими друзьями, передает РИА Новости.

Псаки опровергла дружбу с талибами, подчеркнув, что она не стремится «подсластить» позицию США по взаимодействию с террористическим движением. «Это не группа, которой мы доверяем, не наши друзья, мы этого никогда не говорили», — подчеркнула Псаки на брифинге в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома объяснила, что координация с талибами необходима, поскольку она помогает проводить эвакуировать граждан США из Афганистана. Сейчас нет сведений о причастности «Талибана» к произошедшим в Кабуле атакам, заключила Псаки.

Ранее в столице Афганистана прогремели как минимум шесть взрывов. Согласно последним данным Минздрава республики, число жертв достигло 90, еще более 150 человек пострадали. В результате взрывов 13 американских военных погибли, еще 20 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).