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Байдена попросили не посещать акции памяти теракта 11 сентября

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Родственники жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке попросили президента США Джо Байдена не посещать акции памяти в 2021 году. Об этом сообщает телеканал NBC.

К заявлению, обращенному к американскому лидеру, присоединились 1,8 тысячи родственников погибших, сотрудников экстренных служб и выживших в катастрофе граждан. Они призвали Байдена отказаться от визитов на памятные мероприятия в честь 20-летия со дня трагедии, если он не сдержит свое обещание рассекретить ряд дополнительных данных о теракте. Речь идет о документах, в которых якобы содержатся доказательства связи властей Саудовской Аравии с событиями 11 сентября.

«Мы не можем добросовестно и с уважением относиться к погибшим, пострадавшим и раненым, приветствовать президента на наших священных землях, пока он не выполнит свое обязательство», — сказано в заявлении американцев. По их мнению, с момента завершения работы комиссии по расследованию происшествия в 2004-м власти США обнаружили множество новых доказательств, но решили сохранить их в тайне от населения.

11 сентября 2001-го в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях Шанксвилла в Пенсильвании. В результате погибли 2976 человек, более четырех тысяч были ранены.

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