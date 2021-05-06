Бывший министр рассказал о нежелании Байдена проводить рейд против бен Ладена

Американский лидер Джо Байден, занимавший в 2011 году пост вице-президента, не был убежден в необходимости ликвидировать Усаму бен Ладена — лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом заявил бывший министр обороны Роберт Гейтс, сообщает Foх News.

По его словам, он сам до последнего считал, что в ходе операции необходимо использовать не «морских котиков», а беспилотник. «Меня беспокоило, что независимо от успешности рейда реакция Пакистана будет настолько суровой, что они перережут линию снабжения (...), и мы в одночасье проиграем войну за Афганистан. Однако за пару дней меня убедили, что это лучшая альтернатива», — рассказал Гейтс.

Бывший министр добавил, что после этого он позвонил советнику президента Барака Обамы по национальной безопасности и сказал, что поддерживает проведение рейда. На уточняющий вопрос журналиста о том, не удалось ли убедить в этом и Байдена, Гейтс ответил: «Я так понимаю, что да».

Экс-глава Минобороны также добавил, что США на фоне вывода своих войск должны пытаться «вытащить из Афганистана» и переводчиков, которые им помогали. «Жизни этих людей и их семей окажутся под угрозой. Они работают на Америку, рисковали ради наших войск. У нас есть обязательства перед ними», — считает он.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

Операция по ликвидации бен Ладена носила название «Копье Нептуна» и проводилась 2 мая 2011 года. В тот день США устроили рейд на особняк в пакистанском городке Абботтабаде, где прятался боевик, стоявший за потрясшим Америку «терактом 11 сентября».