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Стало известно о появлении «нового бен Ладена»

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Изображение: FBI

У «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) появился новый главарь по кличке Меч возмездия. При нем организация может вновь стать столь же опасной, как при Усаме бен Ладене, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что преемник бен Ладена, Айман аз-Завахири, по слухам, скончался в конце прошлого года. Сообщается, что новым главарем стал Сейф аль-Адель. В настоящий момент он скрывается в Иране. В прошлом аль-Адель служил в вооруженных силах Египта, а издание называет его «блестящим и беспощадным стратегом».

Новый главарь состоял в группировке на протяжении почти 30 лет. США разыскивают аль-Аделя за взрывы американских посольств в Танзании и Кении и предлагают вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за информацию о нем.

В начале февраля сообщалось, что главаря отделения «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове Халида Батарфи взяли живым в результате операции в городе Эль-Гайда в Йемене. Отмечалось, что это первый случай, когда крупный лидер организации — «эмир» одного из ее отделений — попал в плен.

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