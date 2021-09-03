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В США рассекретят материалы о терактах 11 сентября 2001 года

Джо Байден подписал указ о рассекречивании материалов о терактах 11 сентября 2001 года
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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США рассекретят отдельные материалы расследования, которые имеют отношение к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Снять гриф секретности с этих материалов было одним из предвыборных обещаний американского лидера.

«В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях», — говорится в тексте указа.

В конце августа сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что вероятность новых террористических атак, подобных актам 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. Он отметил, что «скоро развернется парад ужасов» в Афганистане. По его словам, это произойдет, когда США перейдут к завершающей стадии процесса вывода войск из южноазиатской страны.

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.

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