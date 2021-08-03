Брат бен Ладена избавится от заброшенного особняка

Сводный брат бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена по имени Ибрагим решил избавиться от особняка в Лос-Анджелесе. Здание было заброшено на протяжении 20 лет с момента теракта 11 сентября в Нью-Йорке, сообщает Los Angeles Magazine.

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Дом выставили на продажу 28 июля. За особняк попросили 28 миллионов долларов (более 2 миллиардов рублей). Описание объекта появилось на сайте агентства недвижимости Coldwell Banker. Риелтор Флоренс Маттар (Florence Mattar) отметила, что СМИ «крутили» информацию о принадлежности лота родственнику бен Ладена. Женщина посчитала произошедшее отвратительным.

Здание с фасадом розового цвета находится на участке площадью более 2,1 акра. Его возвели в 1931 году в стиле средиземноморского возрождения с красной черепичной крышей и арками. В распоряжении новых жильцов окажутся два этажа с семью спальнями, пятью ванными комнатами и гостиной. Фотографий интерьеров особняка нет в общем доступе, известно только, что в одной из комнат оборудован камин. «Готов к переделке», — говорится в описании лота.

Ранее в мексиканском городе Кульякан решили разыграть в лотерею недвижимость главного наркобарона современности Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо, или Коротышка. Власти организовали торги, так как не нашли покупателя. Объект оценили в 192,7 тысячи долларов (на тот момент 14,3 миллиона рублей). Стоимость лотерейного билета достигла около 250 песо (на тот момент 12 долларов или 884 рубля).