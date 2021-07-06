Дом главного наркобарона современности разыграют в лотерею

Недвижимость главного наркобарона современности Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо, или Коротышка, разыграют в национальной лотерее. Власти Мексики решили избавиться от дома преступника при помощи розыгрыша, так как желающих купить особняк с криминальной историей не нашлось. Об этом сообщает новостной портал 9News.

Дом Эль Чапо в Кульякане — столице мексиканского штата Синалоа — оценивается в 192,7 тысячи долларов, или 14,3 миллиона рублей. Теперь его можно получить, купив лотерейный билет стоимостью около 250 песо (12 долларов или 884 рубля). В жилом здании площадью в 395 квадратных метров есть две спальни, гостиная, гараж и секретный туннель, ведущий из джакузи в другой дом, по которому глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман сбежал от ворвавшихся к нему полицейских в 2014 году.

По заявлению властей, дом пробовали реализовать традиционным способом, но из-за отсутствия спроса на протяжении долгого времени предложение о продаже сняли. Помимо дома Эль Чапо, правительство разыграет среди населения еще два десятка конфискованных у преступников Мексики домов. Лотерея запланирована на середину сентября, доходы пойдут на вакцины, стипендии и оздоровительные программы, заявляют в правительстве.

Хоакин Гусман считался главой картеля «Синалоа» до ареста в 2016 году. В 2017 году преступника экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок. Одного из самых влиятельных наркобаронов в мире за последние десятилетия обвинили также в незаконном владении оружием и организации убийств. Во время пандемии коронавируса семья Гусмана стала помогать бедным мексиканцам. Жителям раздавали коробки с продуктами, подписанные «провизия от Эль Чапо».